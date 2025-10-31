PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Vorfahrtsunfall Kradfahrer schwer verletzt

Pennewitz, Ilm-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend fuhr ein 86-Jähriger mit seinem Skoda auf der Herschdorfer Straße in Richtung Sorge. An der Kreuzung zur B 88 missachtete der Pkw-Fahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden Motorradfahrers, es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 47-jährige Kawasaki-Fahrer wurde mittels Rettungswagen schwer verletzt in ein Klinikum gebracht; der 86-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. (jk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

