LPI-GTH: Fahrzeugbrand
Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)
Ein auf einem Grundstück in der Schlossstraße geparkter Fiat Kleintransporter geriet gestern Nachmittag in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
