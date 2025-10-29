LPI-GTH: E-Scooter entwendet
Arnstadt (ots)
Einen grauen E-Scooter der Marke "SEGWAY Ninebot" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte am 27. Oktober, in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 12.10 Uhr. Der E-Scooter war vor einem Supermarkt in der Turnvater-Jahn-Straße abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0281785/2025) entgegen. (jd)
