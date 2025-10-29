PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustellengelände

Arnstadt (ots)

In der Zeit zwischen gestern, 16.30 Uhr und heute, 06.45 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen widerrechtlich auf das Gelände einer Baustelle in der Schönbrunnstraße. Anschließend entwendeten der oder die Täter unter anderem Werkzeuge im Wert von circa 1.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0281746/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 12:00

    LPI-GTH: Schockanrufe verzeichnet

    LPI Gotha (ots) - Am gestrigen tag wurden mehrere Schockanrufe im Ilm-Kreis sowie im Wartburgkreis verzeichnet. Personen im Alter zwischen 54 und 90 Jahren wurden telefonisch kontaktiert. Unbekannte täuschten im Rahmen des Telefonats unter anderem vor, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und die Zahlung einer Kaution notwendig wäre. Die Angerufenen beendeten die Gespräche, sodass kein Vermögensschaden entstanden ist. Die Polizei ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 12:00

    LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

    Ilmenau (ots) - Ein 16-Jähriger befuhr gestern Abend mit seinem Aixam Leichtkraftfahrzeug die L3004 in Richtung Karl-Liebknecht-Straße. Auf Höhe des Homburger Platzes geriet der Fahrzeugführer nach links und überfuhr eine Verkehrsinsel. An zwei Verkehrsschildern entstand Sachschaden. Der Aixam war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit, es entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 12:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Einfamilienhaus

    Eischleben (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Erfurter Landstraße ein. Der oder die Täter entwendeten anschließend unter anderem Schmuck in noch unbekanntem Wert. Die Tat ereignete sich am 27. Oktober in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren