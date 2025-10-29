LPI-GTH: Diebstahl von Baustellengelände

LPI Gotha (ots) - Am gestrigen tag wurden mehrere Schockanrufe im Ilm-Kreis sowie im Wartburgkreis verzeichnet. Personen im Alter zwischen 54 und 90 Jahren wurden telefonisch kontaktiert. Unbekannte täuschten im Rahmen des Telefonats unter anderem vor, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und die Zahlung einer Kaution notwendig wäre. Die Angerufenen beendeten die Gespräche, sodass kein Vermögensschaden entstanden ist. Die Polizei ...

mehr