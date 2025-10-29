LPI-GTH: Diebstahl aus Einfamilienhaus

Ilmenau (ots) - Gestern Abend wurde ein 65-jähriger Fahrer eines Opel im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße "Grenzhammer" kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr