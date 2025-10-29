PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Einfamilienhaus

Eischleben (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Erfurter Landstraße ein. Der oder die Täter entwendeten anschließend unter anderem Schmuck in noch unbekanntem Wert. Die Tat ereignete sich am 27. Oktober in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0280010/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Brand

    Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - In einem im Umbau befindlichen Gebäude in der J.-M.-Bechstein-Straße kam es in der zurückliegenden Nacht zu einem Brandausbruch. Die Polizei sowie die Feuerwehr kamen zum Einsatz. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Ilmenau (ots) - Gestern Abend wurde ein 65-jähriger Fahrer eines Opel im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße "Grenzhammer" kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

    Ilmenau (ots) - Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Werner-von-Siemens-Straße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. 422 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 90 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 56 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd) Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren