LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle
Ilmenau (ots)
Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Werner-von-Siemens-Straße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. 422 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 90 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 56 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)
