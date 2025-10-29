PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

Ilmenau (ots)

Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Werner-von-Siemens-Straße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. 422 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 90 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 56 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)

Das könnte Sie auch interessieren