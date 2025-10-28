Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Arnstadt (ots)

Eine 47-jährige Fahrerin eines Klein-Lkw befuhr heute Vormittag die Neideckstraße und musste verkehrsbedingt halten. Die dahinter befindliche 28-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Daimler auf. Durch den Zusammenstoß wurde eine 27-jährige Beifahrerin in dem Lkw leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. (ah)

