LPI-GTH: Einbrüche in Pkw- Zeugen gesucht
Hötzelsroda (Wartburgkreis) (ots)
Im Zeitraum vom 26.10.2025,17.00 Uhr bis 27.10.2025, 12.00 Uhr wurden nach derzeitigem Kenntnisstand fünf Pkw durch Unbekannte geöffnet, zum Teil auch gewaltsam. Zwei der Fahrzeuge waren offenbar nicht verschlossen. Die Pkw waren auf öffentlicher Straße, aber auch auf Privatgrundstücken abgestellt. In zwei Fällen wurden ein Paket mit Bekleidung und eine Küchenmaschine entwendet. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegengenommen. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell