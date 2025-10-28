LPI-GTH: Fußgänger leicht verletzt
Gotha (ots)
Gestern wurde ein Fußgänger am frühen Abend leicht verletzt. Der 21-Jährige querte bei stockendem Verkehr die Eisenacher Straße, ein 34 Jahre alter Fahrer eines Smarts konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zu Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Der 21-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell