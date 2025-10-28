LPI-GTH: Fußgänger leicht verletzt

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Morgen befuhr ein 38-jähriger Fahrer eines Fiat die B87 und beabsichtigte im Bereich Stadtilm nach rechts auf die B90 aufzufahren. Dabei kollidierte der Mann mit einem Tanklastzug, welcher sich auf der Abbiegespur in Richtung Stadtilm befand und von einem 56-Jährigen gefahren wurde. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der 38-Jährige schwer. Er und seine beiden Mitfahrer kamen in ein Krankenhaus. Der Fiat wurde abgeschleppt. Die Straße ...

