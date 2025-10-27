PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt

Gotha (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen beschädigten ein in der Straße "Am Wiegwasser" geparkten VW eines 29-Jährigen. Der Pkw wurde in der Zeit zwischen dem 25. Oktober, 18.30 Uhr und gestern, 13.20 Uhr unter anderem zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0278532/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

