LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt
Gotha (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen beschädigten ein in der Straße "Am Wiegwasser" geparkten VW eines 29-Jährigen. Der Pkw wurde in der Zeit zwischen dem 25. Oktober, 18.30 Uhr und gestern, 13.20 Uhr unter anderem zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0278532/2025) entgegen. (jd)
