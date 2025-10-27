LPI-GTH: Diebstahl aus Gartenlaube
Plaue (Ilm-Kreis) (ots)
Aus einer im Bereich Schäferwiese befindlichen Gartenlaube entwendeten ein oder mehrere Unbekannte unter anderem eine Tauchpumpe. Die Tatzeit liegt zwischen dem 25. Oktober, 17.00 Uhr und gestern, 17.30 Uhr. Es entstand Sach- und beuteschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0278686/2025) entgegen. (jd)
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell