Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Gartenlaube

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Aus einer im Bereich Schäferwiese befindlichen Gartenlaube entwendeten ein oder mehrere Unbekannte unter anderem eine Tauchpumpe. Die Tatzeit liegt zwischen dem 25. Oktober, 17.00 Uhr und gestern, 17.30 Uhr. Es entstand Sach- und beuteschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0278686/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

