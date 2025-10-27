LPI-GTH: Diebstahl aus Gartenlaube

Gräfenroda / Geratal (ots) - In der Zeit vom Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag haben sich bisher unbekannte Täter Zutritt zum Grundstück der Gräfenrodaer Grundschule "An der Burglehne" verschafft. Der oder Die Täter haben hierbei den Maschendraht gewaltsam durchtrennt und in der Folge die Tür eines Nebengelasses, welches als Lagerschuppen fungiert, aufgehebelt. Aus diesem wurden ein Rasenmäher, eine ...

