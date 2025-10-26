LPI-GTH: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht
Gotha (ots)
Am Samstagabend zerstachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 19:15 Uhr - 20:15 Uhr den Vorderreifen eines dunklen PKW Peugeot. Der Sachschaden wird auf etwa 200EUR geschätzt. Der PKW war auf dem Parkplatz des LIDL Marktes in der Schönen Allee in Gotha abgestellt. Zeugen werden gebeten sich unter der Angabe der Bezugsnummer 0278505/2025 telefonisch unter 03621-781124 bei dem Inspektionsdienst Gotha zu melden. (Ls)
