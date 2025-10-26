PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am Samstagabend zerstachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 19:15 Uhr - 20:15 Uhr den Vorderreifen eines dunklen PKW Peugeot. Der Sachschaden wird auf etwa 200EUR geschätzt. Der PKW war auf dem Parkplatz des LIDL Marktes in der Schönen Allee in Gotha abgestellt. Zeugen werden gebeten sich unter der Angabe der Bezugsnummer 0278505/2025 telefonisch unter 03621-781124 bei dem Inspektionsdienst Gotha zu melden. (Ls)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 15:44

    LPI-GTH: Berauscht auf dem Fahrrad

    Waltershausen (ots) - Am Sonntag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 02:34 Uhr in der Hauptstraße in Waltershausen einen 37-Jährigen Radfahrer. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab 1,71 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrer wurde zur Blutentnahme verbracht. Weiterhin wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.(Ls) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 00:21

    LPI-GTH: Nachbarschaftsstreit - Reifen zerstochen

    Niederwillingen (ots) - Am Samstag gegen 18.45 Uhr begab sich ein 48-Jähriger zum Pkw Dacia eines 64-jährigen Nachbarn, Am Denkmal in Niederwillingen und zerstach mittels eines Messers die vier Reifen des Fahrzeuges. Dies bemerkte der 64-Jährige und stellte seinen Nachbarn daraufhin telefonisch zur Rede. Hierbei bedrohte der 48-Jährige den Dacia-Besitzer zu allem Überfluss noch. Der Sachschaden an den Reifen wird auf ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 00:10

    LPI-GTH: Reifen am Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

    Gossel / Geratal (ots) - Am Samstagmorgen, 25.10.25 erstattete eine 50-Jährige Anzeige wegen Sachbeschädigung an ihren Fahrzeugen. In der Zeit vom 24.10.25, 20.00 Uhr bis 25.10.25, 08.30 Uhr wurden in der Krummen Gasse in Gossel die jeweils vorderen rechten und hinteren rechten Reifen der beiden Pkw BMW der 50-Jährigen zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zu der Tat geben können und bittet diese, sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren