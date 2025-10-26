LPI-GTH: Berauscht auf dem Fahrrad
Waltershausen (ots)
Am Sonntag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 02:34 Uhr in der Hauptstraße in Waltershausen einen 37-Jährigen Radfahrer. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab 1,71 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrer wurde zur Blutentnahme verbracht. Weiterhin wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.(Ls)
