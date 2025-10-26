LPI-GTH: Berauscht auf dem Fahrrad

Ilmenau (ots) - Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom 24.10.25, 16.30 Uhr bis 22.20 Uhr den Pkw eines 41-Jährigen beschädigt. Dieser war in der Ilmenauer Pfortenstraße abgeparkt, als der oder die Täter vermutlich mit einem scharfen Gegenstand die Fahrerseite des Pkw Peugeot zerkratzten und mittels Farbe die Windschutzscheibe und die Scheibe der Fahrertür beschmierten. Der Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der ...

