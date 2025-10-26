LPI-GTH: Reifen am Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Wechmar (Drei Gleichen) (ots) - Heute Morgen wurde eine 15 Jahre alte Mopedfahrerin leicht verletzt. Sie befuhr gegen 07.50 Uhr die Landstraße zwischen Schwabhausen und Wechmar. Kurz vor der Autobahnrücke setzte ein hinter hier befindliches Fahrzeug trotz Gegenverkehr zum Überholen an. Der oder die Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs touchierte die 15-Jährige beim Überholvorgang leicht. Sie kam ins Schlingern und ...

