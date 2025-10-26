LPI-GTH: Reifen am Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht
Gossel / Geratal (ots)
Am Samstagmorgen, 25.10.25 erstattete eine 50-Jährige Anzeige wegen Sachbeschädigung an ihren Fahrzeugen. In der Zeit vom 24.10.25, 20.00 Uhr bis 25.10.25, 08.30 Uhr wurden in der Krummen Gasse in Gossel die jeweils vorderen rechten und hinteren rechten Reifen der beiden Pkw BMW der 50-Jährigen zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zu der Tat geben können und bittet diese, sich unter der Bezugsnummer 0277944/2025 zu melden. (dl)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
