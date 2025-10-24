LPI-GTH: Mit Baum kollidiert
Ilmenau (ots)
Ein 39-jähriger Fahrer eines VW befuhr heute Morgen die Ortsverbindungsstraße zwischen Ilmenau und Dreiherrenstein. Augenscheinlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn, kam der Mann mit seinem Pkw in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der VW-Fahrer mit einem Baum. Am VW entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von 8.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, Personen wurden nicht verletzt. (jd)
