Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrerin leicht verletzt - Zeugen gesucht

Wechmar (Drei Gleichen) (ots)

Heute Morgen wurde eine 15 Jahre alte Mopedfahrerin leicht verletzt. Sie befuhr gegen 07.50 Uhr die Landstraße zwischen Schwabhausen und Wechmar. Kurz vor der Autobahnrücke setzte ein hinter hier befindliches Fahrzeug trotz Gegenverkehr zum Überholen an. Der oder die Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs touchierte die 15-Jährige beim Überholvorgang leicht. Sie kam ins Schlingern und konnte einen Sturz vermeiden, wurde jedoch leicht verletzt. Der Fahrzeugführer des unbekannten Pkw fuhr in Richtung Seebergen weiter. Es handelte sich vermutlich um einen beige-farbenen Kleinwagen mit GTH-Kennzeichen. Wer hat den Überholvorgang beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0277427/2025 entgegen. (ah)

