PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrerin leicht verletzt - Zeugen gesucht

Wechmar (Drei Gleichen) (ots)

Heute Morgen wurde eine 15 Jahre alte Mopedfahrerin leicht verletzt. Sie befuhr gegen 07.50 Uhr die Landstraße zwischen Schwabhausen und Wechmar. Kurz vor der Autobahnrücke setzte ein hinter hier befindliches Fahrzeug trotz Gegenverkehr zum Überholen an. Der oder die Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs touchierte die 15-Jährige beim Überholvorgang leicht. Sie kam ins Schlingern und konnte einen Sturz vermeiden, wurde jedoch leicht verletzt. Der Fahrzeugführer des unbekannten Pkw fuhr in Richtung Seebergen weiter. Es handelte sich vermutlich um einen beige-farbenen Kleinwagen mit GTH-Kennzeichen. Wer hat den Überholvorgang beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0277427/2025 entgegen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Thüringer Polizei
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 12:00

    LPI-GTH: Mit Baum kollidiert

    Ilmenau (ots) - Ein 39-jähriger Fahrer eines VW befuhr heute Morgen die Ortsverbindungsstraße zwischen Ilmenau und Dreiherrenstein. Augenscheinlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn, kam der Mann mit seinem Pkw in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der VW-Fahrer mit einem Baum. Am VW entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von 8.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, Personen wurden nicht verletzt. (jd) ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 12:00

    LPI-GTH: Fußgänger verletzt - Zeugen gesucht

    Arnstadt (ots) - Heute Morgen kam es in der Thöreyer Straße gegen 05.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Pkw Ford und einem Fußgänger. Die 64 Jahre alte Fahrerin befuhr die Straße "Zum Lokschuppen" und wollte an einer Einmündung nach links in die Thöreyer Straße abbiegen. Der unbekannte Fußgänger lief nach der Kollision davon. Ob dieser verletzt wurde, ist unbekannt. Die Person kann wie folgt beschrieben ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 12:00

    LPI-GTH: Wild- und Folgeunfall

    Arnstadt (ots) - Ein 37-Jähriger konnte heute Morgen auf der Straße zwischen Espenfeld und Arnstadt mit einem Audi nicht mehr rechtzeitig bremsen, als vor ihm ein Reh die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, das verletzt in den Wald lief. Ein auf der Gegenspur fahrender VW-Fahrer bremste aufgrund des Wildunfalls ab. Der dahinter befindliche 24 Jahre alte Fahrer eines Fords bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 56-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren