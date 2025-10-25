LPI-GTH: Sachbeschädigung an Pkw

Arnstadt (ots) - Heute Morgen kam es in der Thöreyer Straße gegen 05.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Pkw Ford und einem Fußgänger. Die 64 Jahre alte Fahrerin befuhr die Straße "Zum Lokschuppen" und wollte an einer Einmündung nach links in die Thöreyer Straße abbiegen. Der unbekannte Fußgänger lief nach der Kollision davon. Ob dieser verletzt wurde, ist unbekannt. Die Person kann wie folgt beschrieben ...

mehr