LPI-GTH: Nachbarschaftsstreit - Reifen zerstochen
Niederwillingen (ots)
Am Samstag gegen 18.45 Uhr begab sich ein 48-Jähriger zum Pkw Dacia eines 64-jährigen Nachbarn, Am Denkmal in Niederwillingen und zerstach mittels eines Messers die vier Reifen des Fahrzeuges. Dies bemerkte der 64-Jährige und stellte seinen Nachbarn daraufhin telefonisch zur Rede. Hierbei bedrohte der 48-Jährige den Dacia-Besitzer zu allem Überfluss noch. Der Sachschaden an den Reifen wird auf ca. 300,- Euro geschätzt. Die Polizei hat die Anzeigen aufgenommen. Der 48-Jährige Mann muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Bedrohung verantworten. (dl)
