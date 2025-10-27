Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand

Gotha (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Südstraße. Dort war eine Gartenlaube in Brand geraten. Durch den starken Wind griff das Feuer auch auf eine angrenzende Laube über. Beide Gartenhäuser brannten vollständig ab, der entstandene Schaden wird auf je 10.000 Euro geschätzt. Die Südstraße wurde voll gesperrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell