LPI-GTH: Von der Straße abgekommen
Ilmenau (ots)
Ein 19-jähriger Mazda-Fahrer war gestern Nachmittag auf der L 1041 unterwegs. Beim Durchfahren eines Kreisels zwischen Ilmenau und Langewiesen kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Es entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (ah)
