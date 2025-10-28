PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Ilmenau (ots)

Ein 19-jähriger Mazda-Fahrer war gestern Nachmittag auf der L 1041 unterwegs. Beim Durchfahren eines Kreisels zwischen Ilmenau und Langewiesen kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Es entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

