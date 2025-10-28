LPI-GTH: Zeugen gesucht
Arnstadt (ots)
Im Zeitraum vom 22.10.2025, 16.30 Uhr bis 27.10.2025, 08.30 Uhr hebelten Unbekannte einen Container auf einer Baustelle im Schlossgarten auf. Es wurde eine Stihl-Kettensäge entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0280070/2025 entgegen. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
