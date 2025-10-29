PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Brand

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In einem im Umbau befindlichen Gebäude in der J.-M.-Bechstein-Straße kam es in der zurückliegenden Nacht zu einem Brandausbruch. Die Polizei sowie die Feuerwehr kamen zum Einsatz. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

