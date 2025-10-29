LPI-GTH: Brand
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
In einem im Umbau befindlichen Gebäude in der J.-M.-Bechstein-Straße kam es in der zurückliegenden Nacht zu einem Brandausbruch. Die Polizei sowie die Feuerwehr kamen zum Einsatz. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (jd)
