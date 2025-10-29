LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Eischleben (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Erfurter Landstraße ein. Der oder die Täter entwendeten anschließend unter anderem Schmuck in noch unbekanntem Wert. Die Tat ereignete sich am 27. Oktober in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: ...

