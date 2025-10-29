LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit
Ilmenau (ots)
Ein 16-Jähriger befuhr gestern Abend mit seinem Aixam Leichtkraftfahrzeug die L3004 in Richtung Karl-Liebknecht-Straße. Auf Höhe des Homburger Platzes geriet der Fahrzeugführer nach links und überfuhr eine Verkehrsinsel. An zwei Verkehrsschildern entstand Sachschaden. Der Aixam war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit, es entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Personen verletzten sich nicht. (jd)
