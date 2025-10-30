LPI-GTH: Kleinbrand
Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)
Ein Schaden in geschätzter Höhe von 1.000 Euro entstand am frühen Abend des gestrigen Tages an einem Stromverteilerkasten in der Hauptstraße. Dieser war offenbar aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand, Personen wurden nicht verletzt. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell