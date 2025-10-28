Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Mopedfahrer betrunken über die Grenze
Neugersdorf (ots)
27.10.2025 | 17:25 Uhr | Neugersdorf
Die Bundespolizei kontrollierte am 27. Oktober 2025 am Grenzübergang Neugersdorf - Jirikov um 17:25 Uhr einen aus Tschechien einreisenden Fahrer eines Kleinkraftrades. Es stellte sich heraus, dass der 63-jährige deutsche Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet etwa 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige geschrieben.
