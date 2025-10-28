PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mopedfahrer betrunken über die Grenze

Neugersdorf (ots)

27.10.2025 | 17:25 Uhr | Neugersdorf

Die Bundespolizei kontrollierte am 27. Oktober 2025 am Grenzübergang Neugersdorf - Jirikov um 17:25 Uhr einen aus Tschechien einreisenden Fahrer eines Kleinkraftrades. Es stellte sich heraus, dass der 63-jährige deutsche Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet etwa 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige geschrieben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

