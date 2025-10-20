Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bulgaren schmuggeln Zigaretten

Zittau (ots)

Zwei bulgarischen Zigarettenschmuggler im Alter von 20 und 29 Jahren gingen am 17. Oktober 2025 um 19:15 Uhr ins Netz von Bundespolizisten. Die Männer erschienen mit ihrem bulgarischen PKW auf der B 178n in Zittau zur Einreise nach Deutschland.

Während der Kontrolle wurden die Polizisten auf mehrere schwarzen Päckchen im Fahrzeug und im Kofferraum aufmerksam. Darauf angesprochen äußerten die Männer, dass es sich um Zigaretten handelt und diese für ihre Verwandten in Deutschland seien. Es wurden alle Päckchen aus dem Fahrzeug entfernt, es handelte sich um insgesamt 12.200 Stück Zigaretten mit bulgarischer Steuerbanderole.

Da die Einfuhr dieser großen Menge verboten ist, wurde zuständigkeitshalber der Zoll informiert, welcher vor Ort kam und die Zigaretten sicherstellte.

