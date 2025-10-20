Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 27-jähriger Aserbaidschaner reist unerlaubt ein

Zittau (ots)

Am 17. Oktober 2025 um 15:20 Uhr erschien auf der B 178n in Zittau ein rumänischer PKW zur Einreisekontrolle.

Fahrer und Beifahrer waren rumänische Staatsangehörige und auf der Rücksitzbank saß ein Mann, welcher sich nicht ausweisen konnte. Laut eigenen Aussagen handelt es sich um einen 27-jährigen Aserbaidschaner, gültige Personaldokumente konnte er nicht vorweisen.

Er wurde wegen unerlaubter Einreise / Aufenthalt beanzeigt und anschließend nach Polen zurückgewiesen.

