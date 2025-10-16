PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vermisste Frau in Gewahrsam genommen

Ebersbach-Neugersdorf (ots)

Der Zugbegleiter eines Zuges von Dresden nach Zittau informierte am 15. Oktober 2025 um 20:05 Uhr die Bundespolizei Ebersbach, dass sich der Zug gerade in Bischofswerda befindet und im Zug eine vermisste, ältere Frau sitzt.

Da in Bischofswerda keine Streife verfügbar war, wurde mit ihm vereinbart, dass er die Frau bis zum Bahnhof Ebersbach/Sa. befördert und dann an eine Streife der Bundespolizei übergibt. Zwischenzeitlich ging beim Polizeirevier Bischofswerda die Info ein, dass die Person seit 13:30 Uhr aus einer Einrichtung aus Dresden abgängig und auf Medikamente angewiesen ist.

Um 20:45 Uhr erreichte der Zug den Bahnhof Ebersbach / Sa. und die 65-jährige Deutsche wurde in Gewahrsam genommen. Nach Rücksprache mit der Einrichtung wurde beschlossen, dass eine Streife der Bundespolizei die Frau nach Dresden fährt.

Um 23:00 Uhr wurde sie wohlbehalten an einen Mitarbeiter der Einrichtung übergeben.

