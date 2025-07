Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Einbruch in Schulgebäude

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Röwekamp;

Tatzeit: 27.07.2025, 19.50 Uhr;

In eine Schule eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Röwekamp in Borken-Gemen. Die Einbrecher machten sich gewaltsam an einer rückwärtigen Doppelflügeltür zu schaffen und gelangten so in das Innere der Schule. Im ersten Obergeschoss brachen sie die Tür zum Sekretariat auf und öffneten durch massive Gewalteinwirkung einen Tresor. Auch die Tür zum Lehrerzimmer versuchten die Diebe aufzubrechen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Der Einbruch wurde am Sonntagabend festgestellt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt, ob die Unbekannten Beute gemacht haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

