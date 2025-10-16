Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit dem PKW unerlaubt eingereist - mit dem Flugzeug ins Heimatland zurückgewiesen

Ebersbach-Neugersdorf (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 14. Oktober 2025 um 00:05 Uhr auf der Bahnhofstraße in Ebersbach einen tschechischen PKW, welcher mit vier Männern besetzt war.

Bei drei der Insassen war alles in Ordnung. Beim vierten Insassen, einem 52-jährigen Georgier welcher sich mit seinem Reisepass auswies, nicht. Bei der Nachschau in seinem Pass fanden die Polizisten heraus, dass sich der Mann seit 2024 unerlaubt im Schengenraum aufhält.

Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, zur Dienststelle gebracht, eine Strafanzeige gefertigt und anschließend wurde er am 15. Oktober 2025 auf dem Luftweg nach Georgien zurückgewiesen

