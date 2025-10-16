PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit dem PKW unerlaubt eingereist - mit dem Flugzeug ins Heimatland zurückgewiesen

Ebersbach-Neugersdorf (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 14. Oktober 2025 um 00:05 Uhr auf der Bahnhofstraße in Ebersbach einen tschechischen PKW, welcher mit vier Männern besetzt war.

Bei drei der Insassen war alles in Ordnung. Beim vierten Insassen, einem 52-jährigen Georgier welcher sich mit seinem Reisepass auswies, nicht. Bei der Nachschau in seinem Pass fanden die Polizisten heraus, dass sich der Mann seit 2024 unerlaubt im Schengenraum aufhält.

Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, zur Dienststelle gebracht, eine Strafanzeige gefertigt und anschließend wurde er am 15. Oktober 2025 auf dem Luftweg nach Georgien zurückgewiesen

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 13:10

    BPOLI EBB: Fälscher entgeht Haftstrafe

    Ebersbach-Neugersdorf (ots) - Am 15. Oktober 2025 um 20:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten auf der S 148 bei Neugersdorf einen tschechischen LKW. Der Fahrer wies sich mit einer gültigen tschechischen Identitätskarte aus und bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Polizisten fest, dass er 2022 vom Amtsgericht Marienberg wegen Fälschung beweiserheblicher Daten zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 12:16

    BPOLI EBB: Frau fährt ohne Fahrschein und beleidigt Zugbegleiterin

    Ebersbach-Neugersdorf (ots) - Die Bundespolizei Ebersbach wurde am 12. Oktober 2025 um 05:15 Uhr durch eine Zugbegleiterin informiert, dass sich im Zug von Zittau nach Dresden eine renitente Frau ohne gültige Fahrkarte befinden soll. Eine Streife erreichte unverzüglich den Bahnhof Ebersbach und wurde dort schon durch die Zugbegleiterin erwartet. Diese teilte mit, ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 08:31

    BPOLI EBB: Mit verbotenem Pfefferspray in die Grenzkontrolle

    Neugersdorf (ots) - 08.10.2025 | 18:55 Uhr | Neugersdorf Ein tschechischer Autofahrer wurde am 8. Oktober 2025 nach seiner Einreise auf der S 148 um 18:55 Uhr durch die Bundespolizei kontrolliert. Der 21-jährige Mann hatte griffbereit im Wagen ein nicht zugelassenes Pfefferspray dabei. Dieses fällt unter das Waffengesetz und hat eine Strafanzeige zur Folge. Es wurde beschlagnahmt und die Weiterreise gestattet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren