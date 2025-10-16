Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fälscher entgeht Haftstrafe

Ebersbach-Neugersdorf (ots)

Am 15. Oktober 2025 um 20:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten auf der S 148 bei Neugersdorf einen tschechischen LKW.

Der Fahrer wies sich mit einer gültigen tschechischen Identitätskarte aus und bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Polizisten fest, dass er 2022 vom Amtsgericht Marienberg wegen Fälschung beweiserheblicher Daten zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 30,00 Euro verurteilt wurde. Von dieser Strafe waren noch 1.000,00 Euro inklusive Kosten offen und deswegen wurde er von der Staatsanwaltschaft Chemnitz per Haftbefehl gesucht.

Der Mann konnte die geforderte Gesamtstrafe vor Ort zahlen und seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell