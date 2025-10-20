Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchte Italienerin hat gefälschte Dokumente dabei

Sohland (ots)

Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen kontrollierten Bundespolizisten am 17. Oktober 2025 um 14:10 Uhr in Sohland einen tschechischen PKW.

Beim Fahrer und Beifahrer war soweit alles in Ordnung, nur die auf der Rücksitzbank sitzende 48-jährige Italienerin durfte nicht weiterreisen. Bei der Überprüfung ihrer Personalien fanden die Polizisten heraus, dass die Frau von der Staatsanwaltschaft Stralsund wegen Unterschlagung gesucht wurde, da noch eine Geldstrafe in Höhe von 1.581,00 Euro inklusive Kosten offen war.

Da sie vor Ort nicht in der Lage war, die geforderte Summe aufzubringen, wurde sie nach Ebersbach zur Dienststelle verbracht. Ihr zwischenzeitlich informierter Chef fuhr zum Bundespolizeirevier Bautzen und bezahlte dort die fällige Strafe.

Wer nun dachte, dass der Sachverhalt damit erledigt ist, der irrt. Bei der Durchsuchung der Frau wurden noch eine italienische Identitätskarte und ein italienischer Führerschein aufgefunden, welche Fälschungsmerkmale aufwiesen. Die Dokumente wurden sichergestellt und eine Anzeige gefertigt, anschließend konnte sie die Dienststelle verlassen.

