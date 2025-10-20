Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Türke wollte unerlaubt arbeiten
Zittau (ots)
Ein 42-jähriger Türke erschien am 19. Oktober 2025 um 19:45 Uhr auf der Zittauer Friedensstraße um nach Deutschland einzureisen.
Er wies sich mit seinem türkischen Reisepass und einem tschechischen Aufenthaltstitel aus. Damit darf er zu touristischen Zwecken einreisen. Da der Mann in der Befragung allerdings angab in Deutschland arbeiten zu wollen, lag hier eine Straftat nach dem Aufenthaltsgesetz vor.
Er wurde beanzeigt und anschließend nach Polen zurückgewiesen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell