Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Türke wollte unerlaubt arbeiten

Zittau (ots)

Ein 42-jähriger Türke erschien am 19. Oktober 2025 um 19:45 Uhr auf der Zittauer Friedensstraße um nach Deutschland einzureisen.

Er wies sich mit seinem türkischen Reisepass und einem tschechischen Aufenthaltstitel aus. Damit darf er zu touristischen Zwecken einreisen. Da der Mann in der Befragung allerdings angab in Deutschland arbeiten zu wollen, lag hier eine Straftat nach dem Aufenthaltsgesetz vor.

Er wurde beanzeigt und anschließend nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell