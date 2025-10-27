Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer mit nicht zugelassenem Golf von Rumänien nach Deutschland

Krappe (bei Weißenberg) (ots)

26.10.2025 | 12:25 Uhr | Krappe bei Weißenberg

In Krappe stoppte dann die Bundespolizei am 26. Oktober 2025 auf der B178 um 12:25 Uhr die unzulässige Autofahrt. Es stellte sich heraus, dass der 57-jährige Rumäne den Wagen weder versichert noch zugelassen hatte. Stattdessen hat er alte deutsche Nummernschilder mit falscher Zulassungsplakette montiert. Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung und wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Haftpflichtschutz verantworten. Außerdem waren er und seine beiden Mitfahrer nicht angeschnallt.

