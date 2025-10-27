Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Cannabis über die Grenze

Sohland / Spree (ots)

24.10.2025 | 18:25 Uhr | Sohland

Am 24. Oktober 2025 geriet in Sohland ein Slowake in die Grenzkontrollen der Bundespolizei und durfte seine Reise nicht gleich fortsetzen.

Die Beamten stoppten um 18:25 Uhr den 29-jährigen Mann als Beifahrer in einem PKW, der aus dem tschechischen Rozany kommend eingereist war. Die Bundespolizisten fanden bei ihm ein Cliptütchen mit etwa 13 Gramm Marihuana. Da das Verbringen von Cannabisprodukten aus dem Ausland laut Betäubungsmittelgesetz gänzlich verboten ist, wurden eine Strafanzeige geschrieben und die Drogen beschlagnahmt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell