Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Gotha (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine Lagerhalle in der Oskar-Gründler-Straße. Dort verursachten der oder die Tät er einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 26. Oktober, 11.00 Uhr und gestern, 16.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0282273/2025) entgegen. (jd)

