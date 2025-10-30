LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen
Treffurt (Wartburgkreis) (ots)
Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der B250 zwischen Schnellmannshausen und Hattengehau durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 km/h. 458 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 38 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 109 km/h. die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)
