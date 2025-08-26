PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zweifach gesuchte Straftäterin festgenommen

Kehl (ots)

Am Montagvormittag des 25.08. wurde eine nigerianische Staatsangehörige an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl festgenommen. Die 36-Jährige hatte zuvor versucht, von Frankreich nach Deutschland einzureisen. Bei der Überprüfung ihrer Dokumente stellte sich heraus, dass sie keinen gültigen Pass besaß. Daher bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Darüber hinaus wurde bei der Überprüfung festgestellt, dass gegen die 36-Jährige zwei Haftbefehle vorlagen. Sie hatte sich in der Vergangenheit wegen versuchter unerlaubter Einreise und Urkundenfälschung strafbar gemacht. Durch das Bezahlen der Geldstrafen entging sie insgesamt einer 76-tägigen Haftstrafe. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Frau die Einreise nach Deutschland verweigert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
