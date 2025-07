Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Jugendliche angefahren

Am Montag erlitt eine Fußgängerin bei einem Unfall in Ulm leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 6.45 Uhr war eine 14-Jährige, von der Frauensteige kommend, zu Fuß in Richtung Karlstraße unterwegs. An der Kreuzung Frauenstraße / Karlstraße überquerte sie an der Fußgängerampel bei "Grün" die Frauenstraße. Eine Autofahrerin übersah wohl die Jugendliche und erfasste sie leicht. Dadurch erlitt die 14-Jährige Schmerzen am Handgelenk. Die Autofahrerin kümmerte sich um die Jugendliche und fuhr sie vorsorglich in eine Klinik. Da die Jugendliche weitere Hilfe ablehnte fuhr die Autofahrerin anschließend weiter. Erst später erlangte die Polizei Ulm Kenntnis von dem Unfall und nahm die Ermittlungen auf. Da die etwa 25 Jahre alte Autofahrerin bislang unbekannt ist, bittet die Polizei die Frau sowie Zeugen zum Unfall sich unter Tel. 0731/188-3312 bei der Polizei zu melden.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

