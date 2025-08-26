Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: 32-Jähriger festgenommen

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde am Montagnachmittag (25.08.) ein algerischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der 32-Jährige war mit dem Fernbus von Straßburg nach Deutschland gereist und wurde an der Europabrücke in Kehl einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. Er konnte die Geldstrafe bezahlen und entging so einer 34-tägigen Haftstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell