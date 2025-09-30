PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hördt - Schulwegkontrolle

Hördt (ots)

Am Montagmorgen führte die Polizei an der Grundschule in Hördt Schulwegkontrollen durch. Innerhalb des 30-minütigen Kontrollzeitraums wurde eine Autofahrerin kontrolliert, die ihr Kind ohne jegliche Sicherung zur Schule brachte. Weiterhin wurden zahlreiche Bürgergespräche in Bezug auf die sogenannten Elterntaxis durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 1602
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

