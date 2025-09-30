POL-PDLD: Hördt - Schulwegkontrolle
Hördt (ots)
Am Montagmorgen führte die Polizei an der Grundschule in Hördt Schulwegkontrollen durch. Innerhalb des 30-minütigen Kontrollzeitraums wurde eine Autofahrerin kontrolliert, die ihr Kind ohne jegliche Sicherung zur Schule brachte. Weiterhin wurden zahlreiche Bürgergespräche in Bezug auf die sogenannten Elterntaxis durchgeführt.
