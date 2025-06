POL-PDLU: Hilflose Person medizinischer Versorgung zugeführt

Frankenthal (ots) - Am gestrigen Montag, den 17.06.2025, wurden der Polizei mehrere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen im Bereich der Stadt Frankenthal bekannt. Hierbei wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag die Fahrzeuge zum Teil mit unbekannten Gegenständen aufgebrochen um in das Fahrzeuginnere zu gelangen und anschließend darin befindliche Wertgegenstände ...

mehr