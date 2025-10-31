Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Laptop-Dieb gestellt

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Am späten Donnerstagabend ging ein 54-jähriger in einem Arnstädter Einkaufsmarkt zum Einkaufen. Als ein weiterer, 27-jähriger Marktkunde kurz seinen Laptop in der Gemüseabteilung ablegte, nutzte der 54-Jährige die Gelegenheit und steckte das 1.500 Euro teure Gerät ein. Nach Bezahlung seines Einkaufs verließ der Dieb den Einkaufsmarkt mit seiner Beute. Durch Aufnahmen der Überwachungskamera konnte der Dieb aufgespürt werden. Bei ihm fand die Polizei den entwendeten Laptop und übergab diesen zurück an den rechtmäßigen Eigentümer. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell