Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Haus mit Steinen beschossen

Böhlen, Ilm-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden vernahm ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Ortsstraße Knallgeräusche. Unbekannte schossen - vermutlich mit einer Zwille oder Steinschleuder - Steine gegen Fenster und Fassade des Wohnhauses. Der entstandene Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern oder zur Tathandlung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Tel. 03677-601124, Bezugsnummer 0283461/2025 zu melden. (jk)

