Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit gestohlenen Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagmorgen wurde ein PKW Ford in Gotha - West einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren und das geführte Fahrzeug nicht zugelassen war. Der 42-jährige amtsbekannte Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter Einfluss von berauschenden Mitteln. Er leistete während der Kontrolle Widerstand gegen die Beamten ohne diese zu verletzten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme durchgeführt. Der 42-Jährige wurde zunächst zur Dienststelle verbracht. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen. (rd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell