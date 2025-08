Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Raub in Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am Mittwoch, den 30.07.25, gegen 23.20 Uhr wurde ein 35-jahre alter Geschädigter durch eine bislang unbekannte männliche Person in der Innenstadt von Neustadt aufgefordert seine mitgeführten Gegenstände auszuhändigen. In der Folge nahm der Täter die Umhängetasche des Geschädigten an sich. Auf Grund der Einschüchterung leistete der Geschädigte keine Gegenwehr. Unter Anwendung von Gewalt und Drohung von weiterer Gewalt wurde der Geschädigte genötigt seine Hose auszuziehen. Nur mit Unterhose und T-Shirt bekleidet musste der Geschädigte dem Täter von der Badstubengasse zu einer Gaststätte in der Landschreibereistraße folgen. Dort sollen sowohl der Geschädigte als auch der Täter von Zeugen wahrgenommen worden sein. Kurze Zeit später kam eine weitere männliche Person hinzu und der Geschädigte musste mit dem Täter und diesem in Richtung Klemmhof gehen. Als die von Zeugen alarmierten Einsatzkräfte auf der Anfahrt waren, flüchteten die beiden Personen. Beim Diebesgut soll es sich um eine Umhängetasche mit Reißverschluss ohne Markenemblem gehandelt haben. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- dunkle, gegelte Haare - drei Tage Bart - weißes Langarm-T-Shirt mit schwarzen Flecken drauf, gemustert - sprach gutes Deutsch mit leichtem Akzent

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, bzw. Hinweise auf die Identität des Täters gegen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Neustadt telefonisch unter 06321-854 0 oder per Email, kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell