Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gespann kontrolliert - Anhänger hatte kein Kennzeichen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Neuengönna: Ins Visier dem Beamten geriet am Dienstagmittag ein Fahrzeuggespann, welches auf der Bundesstraße durch den Ortsteil Porstendorf fuhr. Grund war das fehlende amtliche Kennzeichen am Anhänger. Es bestand auch kein Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt des Gespanns wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

