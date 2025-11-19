LPI-J: Gespann kontrolliert - Anhänger hatte kein Kennzeichen
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Neuengönna: Ins Visier dem Beamten geriet am Dienstagmittag ein Fahrzeuggespann, welches auf der Bundesstraße durch den Ortsteil Porstendorf fuhr. Grund war das fehlende amtliche Kennzeichen am Anhänger. Es bestand auch kein Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt des Gespanns wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell