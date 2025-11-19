Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fehlendes Kennzeichen, keinen Führerschein und keine Versicherung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Mal schnell eine Probefahrt gemacht, da der Vergaser nicht recht funktionierte. Doch auch für derartige Fahrten gelten Regularien. In diesem Fall verstieß der Fahrer gleich gegen mehrere Rechtsnormen. Zeugen teilten am Dienstagnachmittag ein Quad auf der Erich-Weinert-Straße mit - ohne notwendige Kennzeichen. Die eingesetzten Beamten stellten das Fahrzeug samt Nutzer auch fest. Das fehlende Kennzeichen bestätigte sich. Auch ermangelte es am notwendigen Versicherungsschutz. Obendrein konnte der 19-Jährige auch keine Fahrerlaubnis vorweisen. Die kleine Reparatur hat somit strafrechtliche Konsequenzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell