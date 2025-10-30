PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zunächst fälschlicherweise verdächtigt, dann gewürgt: Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Am 30. Oktober verständigten Mitarbeiter der Bahn die Bundespolizei. Anlass war, dass ein Mann eine Frau im Zug am Hals würgte. Die Streife stellte den Aggressor am Dortmunder Hauptbahnhof. Am frühen Morgen gegen 05:30 Uhr eilten Einsatzkräfte der Bundespolizei zu der S-Bahn der Linie 1 (Zuglauf Essen Hbf. - Dortmund Hbf.). Der Zugbegleiter hatte um Unterstützung gebeten. Ein deutsch-ukrainischer Staatsbürger soll eine Frau zunächst des Diebstahls seines Smartphones verdächtigt haben. Die 37-Jährige bestritt den Diebstahl, woraufhin der 40-Jährige aggressiv auf die Frau zuging, ihr an den Hals griff und sie würgte. Zeugen griffen ein und verständigten das Zugpersonal. Am Bahnsteig des Dortmunder Hauptbahnhofs nahmen die Uniformierten den Aggressor in Empfang. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Beschuldigte nicht zu den Vorwürfen. Die polnische Staatsbürgerin lehnte eine ärztliche Versorgung vor Ort ab. Die Polizisten entließen sie im Anschluss. Bei der Überprüfung des bereits polizeibekannten Mannes stellten die Beamten fest, dass nach seinem Aufenthaltsort gefahndet wurde. Die Polizisten ermittelten eine postalische Erreichbarkeit und entließen den Mann. Er muss sich nun wegen falscher Verdächtigung und Körperverletzung verantworten. Die Bundespolizisten sicherten das Videomaterial der S-Bahn.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

