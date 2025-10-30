Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein

Bild-Infos

Download

Kleve - Weeze (ots)

Am Mittwochvormittag, 29. Oktober 2025, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Tanger (Weeze) einen 26-jährigen Deutschen. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro bezahlen oder eine zweitägige Haftstrafe verbüßen. Vor Ort zahlte der Mann den fälligen Geldbetrag ein und konnte somit die drohende Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er dann seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell